Ильхам Алиев вылетел на встречу с Путиным

2017-07-21 13:47 | www.oxu.az | 5

Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сегодня также попозже вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", - отметил он.

Песков сообщил, что в пятницу Путин проведет день в Сочи, где посетит образовательный центр "Сириус", познакомится с его работой, проведет заседание попечительского совета центра и пообщается в прямом эфире с детьми.

Э.А.

