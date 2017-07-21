Осенью 2017 года начнутся продажи первого беспилотного автобуса

2017-07-21 13:50 | www.oxu.az | 5

Первый электрический мини-автобус с автопилотом уже можно предзаказать у французской компании NAVYA, которая без шума, пыли и лишних движений сообщила о начале продаж своего детища.

Как передает Oxu.Az со сслыкой на hi-news.ru микроавтобус ARMA напичкан лидарами, датчиками движения, GPS-навигатором и камерами, благодаря всему этому он отлично себя чувствует на дороге, различая другие машины, деревья и дорожные знаки с пешеходами. Ездит он не так быстро, как хотелось бы, но зато его уже можно использовать в качестве неторопливого миниатюрного шаттла или даже такси.

Автобус ARMA уже развозит сотрудников французской АЭС, доставляя к месту назначения до пятнадцати пассажиров за раз.

Создатели отмечают, что ARMA гораздо экономичнее своих дизельных собратьев, ведь обслуживание такого электробуса обходится дешевле, электричество тоже стоит дешевле бензина или солярки, да и водителя нанимать не нужно — сам ездит.

Цены на электробус разработчики не называют, но уверяют, что такой транспорт обязательно пригодится не только сотрудникам АЭС, но и вообще всем желающим. Пресс-служба NAVYA сообщает, что сборка автобусов начнётся в ближайшее время, а отгрузку клиентам начнут в третьем квартале текущего года.

С.С.

