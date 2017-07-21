Россияне поздравили азербайджанских журналистов (ФОТО)

2017-07-21 13:45 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялась встреча с журналистами азербайджанских изданий, посвященная Дню национальной прессы, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил журналистов с профессиональным праздником, поблагодарил за совместную работу и пожелал им творческих успехов. Приветствие азербайджанским коллегам направил председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов.

Группе представителей азербайджанских СМИ были вручены Почетные грамоты представительства Россотрудничества.

Музыкальное приветствие представили студенты Бакинской музыкальной академии Сеид Самедов (кларнет) и Атабала Манафзаде (рояль).

К празднику РИКЦ подготовил фотовыставку о сотрудничестве азербайджанских и российских журналистов. На стендах также были представлены газеты и журналы, издающиеся в Азербайджане. Встреча продолжилась дружеским чаепитием.

22 июля отмечается День национальной прессы Азербайджана. Именно в этот день в 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы. Несмотря на то, что газета "Экинчи" издавалась всего немногим больше двух лет, с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года, она сыграла незаменимую роль в формировании и развитии национальной прессы. Можно сказать, что "Экинчи" взяла на себя просветительскую миссию. За короткое время она стала популярной в среде интеллигенции и простых людей. Национальная пресса Азербайджана значительно повлияла на формирование национального самосознания в конце 19 - начале 20 веков, что не в последнюю очередь способствовало созданию первой демократической республики на Востоке и предоставлению права голоса женщинам уже в 1919 году. За прошедшие годы азербайджанская пресса была зеркалом, отражающим мнение общества о происходящих процессах.

(Автор: Вугар Иманов)