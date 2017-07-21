Сегодня вечером Владимир Путин встретится с Ильхамом Алиевым

2017-07-21 13:50 | www.apa.az | 4

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сегодня же поздним вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Владимира Путина и президента Азербайджана Ильхама Алиева», - рассказал он.

Песков отметил, что в пятницу Путин проведет день в Сочи, где посетит образовательный центр «Сириус», познакомится с его работой, проведет заседание попечительского совета центра и пообщается в прямом эфире с детьми.