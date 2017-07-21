Минюст России готов заняться передачей блогера Лапшина при его обращении

2017-07-21 13:52 | www.apa.az | 4

Минюст России готов инициировать передачу осужденного на три года в Азербайджане блогера Александра Лапшина в РФ, если он обратится с такой просьбой.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в пресс-службе министерства.



«При вступлении приговора суда Азербайджанской Республики в силу и поступлении в компетентные органы России ходатайства российского гражданина о его передаче Минюстом России будет инициирована перед министерством юстиции Азербайджанской Республики процедура передачи осужденного в соответствии с положениями конвенции 1998 года», — говорится в сообщении ведомства.





В Минюсте пояснили, что в соответствии с Конвенцией о передаче осужденных к лишению свободы обращение о передаче сам осужденный или его близкие родственники, законный представитель и адвокат вправе заявить в министерство юстиции России либо Азербайджана. Среди условий передачи — вступление в законную силу приговора суда и согласие самого осужденного. Будет ли Лапшин обжаловать приговор Бакинского суда пока не известно.



