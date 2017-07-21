Корабль-призрак, пропавший в Бермудском треугольнике, вернулся спустя 90 лет – ФОТО

2017-07-21 14:00 | www.oxu.az | 4

В декабре 1925 года корабль под названием SS Cotopaxi, груженый углем, отправился из Южной Каролины в Гавану.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на fishki.net, в пути следования судно, на борту которого было 32 человека команды, исчезло, словно растворившись в океанских просторах...

И вот чуть не век спустя кубинская береговая охрана обнаружила в Карибском море неизвестное судно, зашедшее в запретную для судоходства зону. Поскольку корабль не отзывался ни на какие попытки связаться с ним, навстречу были высланы патрульные катера кубинских пограничников. К их великому удивлению судно-нарушитель оказалось 77-метровым пароходом без единого человека на борту!







Между тем корабль-призрак уже покрасовался на киноэкранах мира. Стивен Спилберг в своей картине 1977 года «Близкие контакты третьей степени» посылает инопланетян за SS Cotopaxi, чтобы те забросили несчастный пароход из Бермудского треугольника в пустыню...

S.S.

