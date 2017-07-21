Песков: В пятницу в Сочи состоится встреча Президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева

2017-07-21 13:52 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Президент РФ Владимир Путин в пятницу встретится в Сочи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

"Сегодня также попозже вечером состоится рабочий контакт в Сочи президента Путина и президента Азербайджана Алиева", — рассказал он.

Песков отметил, что в пятницу Путин проведет день в Сочи, где посетит образовательный центр "Сириус", познакомится с его работой, проведет заседание попечительского совета центра и пообщается в прямом эфире с детьми.