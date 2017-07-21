Центробанк Азербайджана подготовит программу по развитию безналичных расчетов

2017-07-21 13:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) и компания MasterCard завершили измерение объема наличной экономики страны, говорится в сообщении Ассоциации банков в пятницу.

В феврале ЦБА и MasterCard приступили к реализации проекта «Безналичный Азербайджан», первым этапом которого и является измерение объема наличной экономики.

В рамках второго этапа планируется определить стратегию по безналичным расчетам, а на третьем этапе — подготовить детальную программу деятельности.

Презентация проекта «Безналичный Азербайджан» прошла накануне в Баку. В мероприятии приняли участие представители Ассоциации банков Азербайджана, Центрального банка, Палаты надзора над финансовыми рынками, MasterCard и другие.

Цель проекта — диагностика факторов, обуславливающих высокий уровень наличных средств в экономике, измерение объема наличной экономики, снижение объемов наличных расчетов и развитие безналичных расчетов.

(Автор: Азад Гасанли)