Изданы «Два романа» Генриха Бёлля

2017-07-21 14:00 | www.trend.az | 4

Центр перевода при Кабинете Министров Азербайджанской Республики издал книгу «Два романа» выдающегося представителя немецкой литературы XX века, Нобелевского лауреата Генриха Бёлля. В книгу вошли два романа писателя – «Глазами клоуна», «И не сказал ни единого слова…».

С немецкого на азербайджанский язык романы перевел известный переводчик Вилаят Гаджиев, редактор книги Махир Гараев, автор предисловия – доктор филологических наук Рустам Кямал.