Ирениуш Мамрот: «Габала» не позволила нам играть»

2017-07-21 14:09 | www.apa.az | 4

«Этот результат сильно огорчил нас. Сегодня нам не удалось сыграть хорошо».

Как сообщает АПА со ссылкой на apasport.az, об этом заявил главный тренер «Ягеллонии» Ирениуш Мамрот.

Проиграв дома азербайджанской команде «Габала» (0:2) в ответном матче II квалификационного раунда Лиги Европы, польский клуб выбыл из борьбы. На послематчевой пресс-конференции Мамрот признался, что им не удалось показать желаемую игру: «Футболисты медленно перемещались на поле. Сегодня нам не хватило решительности, агрессивности, не удалось играть на высокой скорости. Мы сыграли так, как хотели, только в последние 10 минут первого тайма. Именно тогда мы и создали самые реальные голевые моменты, однако не использовали их. К сожалению, соперник не позволил нам играть. Из-за того, что первый матч завершился со счётом 1:1 совершать ошибки дома было рискованно. Соперник же воспользовался этим должным образом. Во втором тайме наши футболисты уже играли без настроения, без мотивации. Нужно было играть иначе. Но соперник сыграл аккуратно в обороне, безошибочно в критические моменты. К тому же они были очень опасны в атаке. Мы пропустили первый гол из-за индивидуальных ошибок, а второй после того, как команда уже потеряла веру в свои силы».

Главный тренер добавил, что из-за этого проигрыша команда осталась без премии: «После матча я сказал ребятам: «Выше голову!». Потому что они сделали всё, что могли. Они очень хотели сыграть с «Панатинаикосом», к тому же понимали, что по мере прохождения этапов растут и премиальные. Поэтому мы сильно огорчены».

Отметим, что первый, бакинский матч между этими командами завершился со счётом 1:1.