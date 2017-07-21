На пляже в Новханы избили женщину

2017-07-21 14:12 | www.oxu.az | 4

На одном из пляжей в Бинагадинском районе Баку произошел хулиганский инцидент.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Lent.az, 38-летняя Джейхуна Рзаева обратилась в полицию и рассказала, что, когда она отдыхала на пляже в Новханы, ее избил некто Афлатун.

Женщина рассказала, что этот человек избил ее у всех на глазах из-за хулиганских побуждений.

Для определения степени нанесенных Дж.Рзаевой телесных повреждений назначена экспертиза. Ведется расследование.

Э.А.

