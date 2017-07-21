Усилия Турции в решении катарского кризиса дают результаты – советник экс-премьера

2017-07-21 14:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Турция с начала катарского кризиса провела ряд дипломатических встреч для урегулирования этой сложной ситуации, некоторые из которых не освещались в прессе, и сегодня уже можно наблюдать результаты этих усилий. Об этом сказал Trend в пятницу советник экс-премьер-министра Турции Ахмета Давутоглу Атылган Байар.

По его словам, в решении катарского кризиса особое значение имеет устойчивая позиция Дохи.

Напомним, что пятого июня Египет, Саудовская Аравия, Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Впоследствии о разрыве отношений с Катаром также объявили власти восточной Ливии, Йемена, Мальдив и Маврикия.

Байар отметил, что ранее страны, которые бойкотировали Катар, требовали от него выполнения 12 условий, тогда как сейчас список требований уменьшился до шести.

«В том числе из списка требований было исключено требование о закрытии турецкой военной базы Эр-Райан в Катаре», - сказал он.

Турция продолжает отправлять военный контингент в Катар, и ожидается, что она продолжит это делать до конца текущего года, сказал он.

По словам Байара, поддержка Катара Турцией, несомненно, влияет на отношения Анкары с другими странами.

Отметим, что президент Турции в рамках ближневосточного турне, которое состоится 23-24 июля, посетит Катар, Саудовскую Аравию и Кувейт. Сообщается, что целью визитов в эти страны является урегулирование катарского кризиса.

«Так как Турция имеет хорошие отношения с Саудовской Аравией, визит президента Реджепа Тайипа Эрдогана может способствовать выявлению ключевых моментов катарского кризиса», - считает он.

Байар отметил, что Катар поддерживает организацию «Братья-мусульмане», но при этом следует отметить, что некоторые заявления данной организации вызывают обеспокоенность Катара.

"Как и Катар, Турцию тоже волнуют некоторые действия и заявления "Братьев-мусульман". Турция ранее требовала от этой организации некоторых изменений в деятельности и подходах, однако, этого не произошло», - сказал эксперт.

По его мнению, в отношении организации «Братья-мусульмане» было допущено много несправедливости, и учитывая это, Анкара в настоящее время не выдвигает требований об ее трансформации.

«Во время визита нынешнего президента, а в то время еще премьер-министра Турции Эрдогана в Египет он выступил в университете Аль-Азхар и призвал организацию «Братья-мусульмане» стать светской. Турция всегда хотела видеть эту организацию такой, какой является, к примеру, Партия справедливости и развития (ПСР) в Турции», - сказал эксперт.

Байар не исключает того, что Турция в будущем, как и ранее, может потребовать от «Братьев-мусульман» стать более светской организацией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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