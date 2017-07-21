Телеведущий Илькин Гасани пережил землетрясение в Бодруме (ФОТО)

2017-07-21 14:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский телеведущий и актер, руководитель продюсерского центра İLK Media Илькин Гасани, находясь на отдыхе в турецком Бодруме c 19 июля, пережил сегодня ночью землетрясение, сообщает Trend Life.

"Экстремальный отдых продолжается. После пережитого землетрясения в Баку в 2000 году, вновь испытал те же чувства. Во время природного катаклизма все выбежали во двор отеля и остались до утра. Все нормально, жертв и разрушений нет. Скучаю по Баку", - написал на своей странице в Facebook Илькин Гасани.

По предварительной информации, граждан Азербайджана нет среди пострадавших во время землетрясения.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло этой ночью в Эгейском море, в 12 километрах от турецкого курортного города Бодрум. В результате землетрясения возникло небольшое цунами. Как сообщило Европейское геологическое агентство EMSC, особой опасности оно не представляло, однако, при этом все же было сделано предупреждение находиться подальше от пляжа.

Также по информации NTV, около 70 жителей Бодрума обратились за медицинской помощью после землетрясения. Пострадавшие получили травмы при падениях, покидая дома после начала землетрясения, часть из них в панике выпрыгнула из окон, получив переломы, ушибы и порезы. Отмечается, что серьезных травм ни у кого нет.

(Автор: Вугар Иманов)