Дутерте решил разобраться с коммунистами

2017-07-21 14:26 | www.oxu.az | 5

Власти Филиппин приостанавливают мирные переговоры с повстанцами-маоистами, после серии атак. А также президент страны обещает новые наступательные операции.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Aljazeera.

«После того, как мы разберемся с безумцами ИГИЛ, мы примемся за Новую Народную Армию», - заявил Дутерте, имея в виду вооруженные формирования коммунистов-маоистов.

«Я не хочу с ними больше ни о чем договариваться, они убили много наших солдат, офицеров и полицейских», - сказал он.

Н.О.