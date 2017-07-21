Среди держателей Mastercard от AccessBank будут разыграны 7 призов

2017-07-21 14:14 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Остался всего один день до окончания первого тура лотереи «Лето улыбнётся вам!», проводимой среди держателей платёжных карт Mastercard от AccessBank.

Чтобы стать победителем достаточно лишь провести безналичные операции на общую сумму минимум 20 манатов в период проведения лотереи картой Mastercard, приобретённой в AccessBank.

Как говорится в сообщении банка, 31 июля состоится первый тираж лотереи, в котором будут разыграны путёвка на двоих в Анталью (Турция), 2 смартфона Apple IPhone 7 и 4 планшета Samsung Galaxy. Чтобы выиграть один из этих призов, вам необходимо всего лишь осуществить безналичные операции в любом обьекте торговли и услуг либо онлайн как на территории страны, так и за ее пределами в период с 21 июня по 20 июля включительно.

У вас ещё нет платёжной карты MasterCard от AccessBank? Не стоит расстраиваться, так как 30 августа 2017 года состоится второй тираж лотереи, в котором будут рaзыграны шансы, приобретенные по операциям, осуществленным в период с 21 июля по 20 августа включительно.

Оплачивайте платежными картами Mastercard AccessBank и лето улыбнётся вам!

Подробную информацию об условиях лотереи можно получить на официальной Интернет-странице банка, страницах facebook и twitter, а также позвонив в Информационный центр по номеру 151.