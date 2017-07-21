Expressbank дарит карту в подарок при денежном переводе

2017-07-21 14:27 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Всегда отличающийся оперативностью и выгодными банковскими услугами Expressbank предоставляет пластиковую карту в качестве подарка каждому клиенту, совершившему денежный перевод.

Как говорится в сообщени банка, распространенном в пятницу, в филиалах Expressbank осуществляются переводы внутри страны и за границу по системам Contact, Золотая Корона, Лидер, İBA-EXPRESS, Хазри и Monex. Отправляемые денежные средства охраняются системой безопасности мирового масштаба, обеспечивающей своевременную доставку денег конкретному лицу.

Помимо выгодных тарифов, высокого качества обслуживания и оперативности операций клиентам Expressbank как при отправке, так и при получении денежных средств предоставляется в подарок Pul Kart. При каждом денежном переводе в карту поступают бонусы в качестве денежных средств. Клиенты могут не только обналичить деньги посредством банкоматов, но и пополнить свой карточный счет собственными средствами. Услуга SMS-уведомления предосталяется на бесплатной основе.

В сеть обслуживания Expressbank входят 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а шесть располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Сеть банка насчитывает около 80 банкоматов, 6000 РОS-терминалов и свыше 500 терминалов ExpressPay на территории страны.

Для получения более подробной информации об услугах банка, можно позвонить в Информационный центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.