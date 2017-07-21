Siemens приостановит поставки энергооборудования российским компаниям

2017-07-21 14:38 | www.apa.az | 5

Siemens временно приостановит поставки энергооборудования российским госкомпаниям, заявили в концерне.





Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, до их возобновления компания намерена ввести дополнительный режим контроля, который распространится на все новые контракты. Они будут предполагать поставку и установку оборудования немецкого концерна под руководством персонала Siemens. Концерн утверждает, что в Крым были незаконно поставлены четыре турбины Siemens. Он предложил выкупить их и аннулировать контракт на поставку.

Также Siemens разорвет лицензионное соглашение с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций и откажется от миноритарной доли в "Интеравтоматике", которая, выступала среди подрядчиков, занимающихся установкой турбин концерна в Крыму.

Решение Siemens было принято под давлением Запада и ударит по самой компании, заявил зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Шатиров, комментируя заявление немецкого концерна. Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп считает, что в ситуации с Siemens пострадают доверительные отношения бизнеса двух стран.



По мнению первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенева, приостановка поставок энергооборудования создаст краткосрочные неудобства, однако даст России возможности "для безусловного проведения импортозамещения".

В Кремле ситуацию комментировать не стали, отметив, что это вопрос к компаниям, по линии которых идет сотрудничество.

В начале июля сообщалось, что для ТЭС в Крым поставлены турбины Siemens, а среди подрядчиков есть компания "Интеравтоматика", в которой Siemens владеет 45,7%. Позднее Siemens подал иск в арбитраж Москвы к "дочке" "Ростеха" — "Технопромэкспорту". ТПЭ строит в Крыму две ТЭС мощностью по 470 МВт.



Siemens заявил, что против его воли по крайней мере две из четырех турбин, поставленных "Технопромэкспорту" для электростанций в Тамани, переместили в Крым. Турбины для Тамани изготавливались на совместном предприятии Siemens и российских "Силовых машин" (контролирует 35%) — ООО "Сименс технологии газовых турбин" в Ленинградской области.

При этом в Минпромторге подчеркнули, что крымские ТЭС оснастят турбинами, выпущенными в России с использованием элементов зарубежного производства. В "Технопромэкспорте" отметили, что закупили четыре комплекта турбин для энергообъектов в Крыму на вторичном рынке и модернизировали их силами российских заводов и инжиниринговых компаний.





