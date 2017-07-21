Более пяти тысяч мирных граждан погибли в Йемене с начала конфликта

2017-07-21 14:41 | www.apa.az | 4

Более 5 тысяч мирных жителей погибли в Йемене из-за продолжающегося с 2014 года вооруженного конфликта в стране.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл.





«С марта 2015 года УВКПЧ ООН зарегистрировало 13,609 пострадавших среди мирных граждан, включая 5,021 убитых и 8,588 человек раненых. Эти цифры подтверждает офис ООН по правам человека в Йемене. Общее количество пострадавших, вероятно, гораздо больше, так как есть предположения, что с начала конфликта было убито свыше 11 тысяч мирных граждан», — заявил он.

По словам Колвилла, УВКПЧ ООН продолжает собирать информацию об авиаударе арабской коалиции по группе мирных жителей, который был нанесен во вторник вечером в провинции Таиз на юго-западе страны. По данным ООН, в результате обстрела погибло как минимум 18 гражданских лиц, включая 10 детей и двух женщин. В этой связи УВКПЧ призывает провести независимое тщательное расследование произошедшего.

«Нападение на мирных граждан или гражданскую инфраструктуру, а также беспорядочные и непропорциональные атаки запрещены международным гуманитарным правом. И мы напоминаем всем сторонам конфликта, включая Коалицию, об их обязательствах полного уважения международного гуманитарного права и международных прав человека», — добавил Колвилл.



В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения «Ансар Аллах» и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

Поддержку с воздуха и на земле властям оказывает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы постоянно обстреливают пограничные районы королевства.



