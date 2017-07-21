Определен первый банк, который будет выдавать кредиты на льготное жилье

2017-07-21 14:45 | www.oxu.az | 4

ООО MIDA при Государственном агентстве жилищного строительства и Kapital Bank подписали договор о сотрудничестве.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом говорится в сообщении агентства.

«MIDA обратилось к банкам-агентам Азербайджанского ипотечного фонда (АИФ) с предложением о сотрудничестве. Первым откликнулся Kapital Bank, с которым 19 июля заключен соответствующий договор», - отмечается в сообщении.

По условиям договора, граждане смогут посредством банка из средств АИФ получить льготный кредит на покупку социального жилья, который строится со стороны MIDA.

В частности, кредиты выдаются на 30 лет по ставке 4% годовых, первичный взнос – 10%.

Как сообщалось ранее, в настоящее время MIDA осуществляет строительство нового жилого комплекса на территории Ясамальского района Баку. Комплекс будет введен в строй в 2018 году.

Городок общей площадью 11,6 гектара будет состоять из 29 многоквартирных жилых зданий. Планируется, что 17 из них будут двухблочными и девятиэтажными, еще 12 - одноблочными и 12-этажными. При этом 301 из 1854 квартир в этих зданиях будет однокомнатной, 1110 - двухкомнатными, 443 - трехкомнатными. Площадь однокомнатных квартир составит от 31 до 33-х квадратных метров, двухкомнатных - от 50 до 58 квадратных метров, трехкомнатных - около 70 квадратных метров.

Все квартиры будут предложены гражданам полностью отремонтированными вместе с кухонной мебелью.

В комплексе, наряду с домами, будет построен ряд социальных объектов. Среди них - детский сад на 240 мест и средняя общеобразовательная школа на 960 ученических мест.

Л.А.

