В Баку арестован глава компании, присвоивший более 10 миллионов манатов кредитных средств

2017-07-21 14:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было проведено расследование о противоправных действиях главы компании, присвоившего для личных нужд средства в крупном размере, взятые в виде кредита из банка от имени различных компаний, говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, распространенном в пятницу.

По итогам расследования было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении противозаконных действий директора фирмы «Baqira» и ООО «Export Council Azeritrade» Мамедгасана Тагиева, который якобы с целью расширения деятельности компаний и повышения оборотных средств указал имущество этих структур в качестве предмета ипотеки, на основании чего получил из ОАО «Kredobank» на баланс названных компаний кредит в размере в целом 10 миллионов 120 тысяч манатов.

Тагиев обвиняется по ст.179.3.2 УК Азербайджана (присвоение или растрата в крупном размере).

Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Предпринимаются оперативно-следственные меры по полному и всестороннему установлению и привлечению к ответственности других виновных лиц, в том числе должностных лиц ОАО "Kredobank", а также обеспечению погашения нанесенного ущерба.

(Текст: Кямаля Сеидова)