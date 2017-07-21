24-25 июля в Астане состоятся Дни энергетики Европейского Союза

2017-07-21 14:46 | www.trend.az | 4

24 и 25 июля состоятся Дни энергетики Европейского Союза - пятой серии форума «Энергия будущего», самого масштабного делового события в рамках международной выставки Астана ЭКСПО-2017, передает МИА «Казинформ».

Мероприятия организованы Генеральным директоратом Европейской Комиссии по энергетике и Представительством ЕС в Казахстане.

Работу пятой конференции форума «Энергия будущего» в рамках Астана ЭКСПО-2017 на тему «Всеобщий доступ к устойчивой энергетике» откроют заместитель комиссара ЕС по вопросам энергетики Герасимос Томас, Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев, министр энергетики Республики Казахстан Канат Бозумбаев, Посол, глава Представительства Европейского Союза в Казахстане Траян Христеа и Генеральный секретарь Европейского инвестиционного банка Клаус Троеэль. Ведущим пятой серии станет научный обозреватель Квентин Купер, популярный ведущий программы на BBC Radio 4.