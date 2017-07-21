МИД: Среди пострадавших в результате землетрясения в Турции и Греции граждан Азербайджана нет

2017-07-21 14:52 | www.apa.az | 4

Среди пострадавших в результате землетрясения в Турции и Греции граждан Азербайджана нет.

Об этом АПА заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Генконсульство Азербайджана в Турции и посольство в Греции регулярно находятся в контакте с соответствующими структурами этих стран.

«Если будет дополнительная информация, то мы предоставим ее СМИ и общественности», - добавил Х.Гаджиев.