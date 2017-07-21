В субботу в Азербайджане будет до 42 градусов тепла

2017-07-21 14:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается, умеренный северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным ветром, сообщили Trend в пятницу в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 22-25, днем - 33-38, местами - 40, в Баку ночью - 23-25, днем - 36-38 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 757 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 65-75, днем - 40-50 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 26-27, в Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 27-28, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 28-29 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. В отдельных местах усиливающийся восточный ветер.

Ночью - 20-25, днем - 35-40, местами - 42, в горах ночью - 15-20, днем - 27-32 градуса тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)