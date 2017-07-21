Среди пострадавших от землетрясения в Бодруме нет азербайджанцев – ОБНОВЛЕНО

2017-07-21 15:01 | www.oxu.az | 5

Среди пострадавших в результате землетрясения в Турции и Греции нет граждан Азербайджана.

Об этом Oxu.Az заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, Генконсульство Азербайджана в Турции и посольство в Греции регулярно находятся в контакте с соответствующими структурами этих стран.

«Если будет дополнительная информация, то мы предоставим ее СМИ и общественности», - добавил Хикмет Гаджиев.

13:30

По предварительной информации, граждан Азербайджана среди пострадавших в результате сильного землетрясения в Турции нет.

Как передает Oxu.Az, об этом Report заявили в посольстве Азербайджана в Турции.

В посольстве сказали, что им не поступала подобная информация:

«Так как к этому региону ближе находится генконсульство Азербайджана в Стамбуле, они находятся в постоянном контакте с соответствующими структурами Турции, но пока информации о ранении или погибших среди наших граждан нет. Мы продолжаем отслеживать ситуацию»

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у западного побережья Турции. Эпицентр подземных толчков находился в 10 км от города Бодрум и в 16 километрах от греческого острова Кос.

В Турции особых разрушений не наблюдалось, однако несколько десятков человек обратились в больницы с ушибами и переломами, полученными из-за паники.

На острове Кос разрушено несколько домов, два человека погибли и еще несколько ранены.

Э.А.

