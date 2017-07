В Азербайджане реконструируется одна из региональных дорог (ФОТО, ВИДЕО)

2017-07-21 15:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане реконструируется участок региональной автодороги Мингячевир-Бахрамтепе протяженностью 138 километров, сообщили Trend в пятницу в ОАО «Азеравтойол».

Реконструируемый участок автодороги разбит на две части: Аран-Гарагаджи (0-26 км) и Гарагаджи-Бахрамтепе (26-138 км).

Дорога реконструируется в соответствии с 3-й технической категорией, ширина дорожного полотна составит 12 метров.

В настоящее время вдоль дороги ведутся земляные работы, а также укладывается дорожное основание. Там, где земляные работы уже завершены, стартовали работы по укладке асфальтобетонного покрытия.

В рамках проекта запланировано провести под дорогой 268 водопроводных труб. Также здесь предусмотрено строительство пяти мостов.

Все работы проводятся под контролем руководства ОАО «Азеравтойол» и в соответствии с графиком.

(Текст: Талех Агавердиев)