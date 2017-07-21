Каталог культурно-исторических памятников Таджикистана насчитывает боле двух тысяч объектов

2017-07-21 15:06 | www.trend.az | 4

В Каталог культурно-исторических памятников Таджикистана в настоящее время внесено 2020 объектов. Из этого числа 1278 — археологических, 441 — историко-монументальных, 300 архитектурных памятников, 220 древних городищ, 83 древние раскопки, 70 крепостей, 110 мавзолеев и мечетей, 43 наскальные надписи, 15 наскальных рисунков, а также 654 неисследованных местностей и раскопок. Музейный фонд республики в целом составляет свыше 316 тысяч экспонатов, имеющих большое историко-культурное значение. Об этом в ходе итоговой полугодовой пресс-конференции, состоявшейся 21 июля в Душанбе, сказал Министр культуры Республики Таджикистан Шамсиддин Орумбекзода, передает НИАТ «Ховар».

Было отмечено, что совместно с Национальной комиссией Республики Таджикистан по делам ЮНЕСКО и ICHCAP (Корея) Министерство культуры Республики Таджикистан приступило к реализации нового трёхлетнего проекта по улучшению и активизации презентации нематериального культурного наследия Таджикистана. Результатом данного сотрудничества стало занесение в репрезентативный Каталог нематериального культурного наследия ЮНЕСКО номинации «Плов как традиционное блюдо и его социально-культурное распространение в Таджикистане». Завершающим этапом проделанной работы стала организация в салоне «Лик АБАТ — Таджикистан» совместно с Таджикской комиссией по делам ЮНЕСКО и компанией «Нури дида» выставки известных поваров – мастеров приготовления таджикского национального плова.

В 2016 году была создана полная форма Национального каталога нематериального культурного наследия таджикского народа, который охватывает 515 образцов элементов на территории Таджикистана и является одним из уверенных шагов по защите, пропаганде и распространению образцов национальной культуры.

Кроме того, на пресс-конференции было отмечено, что в первом полугодии текущего года было принято постановление Правительства РТ «О государственной программе развития искусства Шашмаком и Фалак и традиционной школы мастер — ученику в Республике Таджикистан на 2017-2021 годы». Данная программа создаст благоприятные условия для развития и процветания исконно национального наследия Шашмакома и Фалака, будет разработана и реализована учебно-методическая, научно-творческая база традиционного таджикского музыкального искусства и дальнейшего его внедрения в систему специального музыкального и дополнительного образования страны.