С 1 августа изменятся расценки на проезд в городском транспорте Алматы

2017-07-21 15:08 | www.trend.az | 7

В Алматы рассказали о деталях повышения тарифа для пассажиров, оплачивающих наличными в городском общественном транспорте, сообщает корреспондент МИА «Казинформ».

Акимат Алматы выпустил постановление «Об установлении дифференцируемого тарифа на регулярные перевозки пассажиров в городских сообщениях на территории города Алматы». Новые расценки на проезд в городских троллейбусах и автобусах начнут действовать с 1 августа. Это является частью большой реформы системы общественного транспорта Алматы.

«Шли ко внедрению дифференцированного тарифа больше года. Проходили согласования в Парламенте, подписал Президент. Такой тариф дает возможность предложить потребителю гамму услуг. Кто пользуется редко, сможет брать карточку на 10, 20 поездок. Хотим внедрить дисконт, скидки для постоянных пассажиров. В будущем хотим внедрить дифференцированный тариф на городских маршрутах, обслуживаемых областными перевозчиками. Внедрим бесплатные пересадки в течение часа. Переход людей на электронное билетирование позволит выявить реальные доходы перевозчиков и посчитать субсидии. Без точного количества транзакций не можем правильно посчитать субсидии. Это позволит улучшить качество перевозок», - сказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Максут Исахов.

Согласно документу, пассажиры, оплачивающие проезд в автобусах и троллейбусах наличными, должны будут отдать водителю или кондуктору 150 тенге вместо привычных 80 тенге. Однако пассажиры, использующие безналичный расчет - карточки «Онай», оплату через SMS или банковские карты, по-прежнему будут оплачивать 80 тенге за одну поездку. Проездные и льготы по карточкам «Онай» сохраняются.

Только пассажиры метро, как и прежде, будут платить 80 тенге вне зависимости от того, платят они наличными или карточкой «Онай»

«Бывают моменты, когда не работают терминалы. По статистике ежедневно от 15 до 25 заявок о неработающих терминалах со всего города. 60% - это неподтвержденные заявки. Либо водители специально отключают оборудование. Если аппарат не работает или водитель не выдает билет, пассажир имеет право ехать бесплатно. Сейчас динамика идет к улучшению. По поводу SMS-оплаты. Провайдеры сотовой связи работают нестабильно. Объективные моменты бывают. Получаем нормальный рабочий процесс», - отметил директор ТОО «Транспортный холдинг Алматы» Садир Хамраев.

Самый главный вопрос, который будут задавать приезжие горожане и алматинцы, не имеющие карточку «Онай», заключается в том, где ее можно приобрести.

«Остаются точки, озвученные ранее. В киосках Караван, Дауыс, сети Азбука связи, кассах метро. Контролеры и водители. Реализация карт «Онай» предполагается также у водителя, стоимость - 400 тенге», - сказал Садир Хамраев.

Постановление прошло все необходимые процедуры обсуждения, подкреплено решением маслихата и рекомендацией Общественного совета Алматы, который рекомендовал также разработать Дорожную карту развития общественного транспорта Алматы на 2018-2020 годы.

Карты для ограниченного числа поездок, а также «Онай» на маршрутах областных перевозчиков будут введены в начале следующего года.