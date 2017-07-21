Памятник шаху Исмаилу Хатаи в Баку будет перенесен

2017-07-21 15:13 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Памятник шаху Исмаилу Хатаи на ул. Юсифа Сафарова в Баку будет перенесен, сказал в пятницу глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев.

Причина переноса памятника заключается в том, что на этой территории планируется строительство перекрестка.

«На пересечении улиц Юсифа Сафарова и Афияддина Джалилова будет построен перекресток. В связи с этим направлены обращения в соответствующие структуры. После получения ответа памятник будет перенесен на другую территорию», - сказал Агаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)