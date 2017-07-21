Приключения Владимира Глазунова в Баку - "Цигель, цигель ай лю-лю", "Щьерт побьери" (ФОТО)

2017-07-21 15:16 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Известный российский телеведущий Владимир Глазунов с большим размахом проводит летние каникулы в Баку, сообщает Trend Life. Владимир выражает восхищение красотой столицы Азербайджана, искренностью и гостеприимством бакинцев, национальной кухней. Единственное, к чему пока не может привыкнуть, так это к нашей жаре.

Владимир нашел в Баку новых друзей, среди которых исполнитель авторских песен, режиссер, член легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джавид Имамвердиев, заслуженный артист Азербайджана Сархан Сархан (живет и работает в Москве), известный художник Али Шамси, режиссер Микаил Алескеров, организатор концертов Заур Алиев и другие. Телеведущий посетил множество знаменательных мест Баку и берег Каспия, выложив фото на своей странице в Facebook.

Одни из самых интересных – знаменательные места съемок известной комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука", которые в 1968 году прошли в древней части Баку Ичери шехер. Эти места, например, аптека "Чиканук", где падал Семён Семёнович Горбунков (Юрий Никулин) со словами "Черт побери!", подхваченный контрабандистами - "Щьерт побьери!" (Григорий Шпигель и Леонид Каневский), а затем и Гешой (Андрей Миронов). А еще "Цигель, цигель ай лю-лю", "Руссо туристо - публико морале!" – множество фраз, которые тут же, как говорится, ушли в народ.

Владимир Анатольевич Глазунов - телеведущий, продюсер, режиссёр. Член Союза журналистов России. Автор и ведущий ежедневного прямого эфира программы «Рождённые в СССР» на телеканале «Ностальгия». Провёл более 3000 прямых эфиров с самыми яркими артистами, поэтами, политиками, писателями, художниками, спортсменами, музыкантами. Автор цикла встреч «ОДИН на ОДИН» в Центральном Доме Журналиста на Арбате. Преподаватель Высшей школы телевидения при МГУ и детской тренинг-студии «Актер».

(Автор: Вугар Иманов)