Maliki: Türkiye çok güçsüz

2017-07-21 15:28 | www.trend.az | 1

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el Maliki, Türkiye'nin Musul başta olmak üzere Irak'ın bazı kentlerini kontrol etmek istediğini, ancak bu türden hırslarını gerçekleştirecek güçte olmadığını söyledi.

"ÇOK GÜÇSÜZLER"

Rus ajansı Sputnik'e konuşan Maliki, "Türkler, Musul'u Türk (kenti) yapmaya çalışıyor. Bu hayaller, Türkiye'nin bu hırsları… Musul dediklerinde aynı zamanda Erbil, Kerkük ve Süleymaniye de diyorlar. Bu hayalleri gerçekleştirmek için çok güçsüzler" dedi.