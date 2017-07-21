С начала года в токсикологическое отделение Клинического медцентра в Баку обратились около 570 человек

2017-07-21 15:30 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - За шесть месяцев этого года в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра минздрава Азербайджана обратились 565 человек, сказал на пресс-конференции в пятницу завотделением Азер Магсудов.

По его словам, 241 обращение было связано с отравлением лекарственными препаратами, 133 – отравлением угарным газом, 67 - с острой аллергической реакцией, 52 - с отравлением уксусной кислотой, 56 обращений были связаны с отравлением спиртными напитками.

Магсудов сказал, что после принятия столовой ложки уксусной кислоты появляются серьезные последствия. «Если не будет вмешательства врачей, то неизбежен летальный исход. От отравления уксусной кислотой скончались два человека», - сказал завотделением.

Магсудов добавил, что из 11 человек, отравившихся на пропиленовом заводе в Сумгайыте, состояние одного было наиболее тяжелым. «Он был доставлен к нам в центр и пришел в сознание через полтора дня. Но уже выписан домой", - сказал Магсудов.

По его словам, в отделение были доставлены четыре сотрудника МЧС, которые несколько дней назад отравились при спасении упавшего в канализационный люк работника. «Двое сотрудников МЧС находились в состоянии комы, но их удалось вернуть к жизни», - сказал завотделением.

Магсудов также сообщил, что 41 человек обратился в связи со змеиными укусами, шесть человека - в связи с укусами скорпионов, что меньше в сравнении с количеством случаев, произошедших за аналогичный период прошлого года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)