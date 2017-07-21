Более 20 граждан Турции ранены в результате землетрясения – премьер

2017-07-21 15:38 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Более 20 граждан Турции ранены в результате землетрясения, сказал премьер-министр страны Бинали Йылдырым, сообщают в пятницу турецкие СМИ.

Как отметил Йылдырым, в результате землетрясения нет жертв, но есть небольшие разрушения.

По его словам, в настоящее время последствия землетрясения ликвидируются.

Этой ночью в Эгейском море недалеко от турецкой провинции Мугла произошло землетрясение магнитудой 6,3.

Подземные толчки были зарегистрированы вблизи района Датча. Очаг находился на глубине 10 километров.

После мощного землетрясения последовал 51 афтершок.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят довольно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Ирина Парфёнова)

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