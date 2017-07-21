В Молдове требуют вывести российские войска из Приднестровья

2017-07-21 15:32 | www.oxu.az | 4

Парламент Молдавии принял заявление о выводе российских войск с территории непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Интерфакс.

За принятие документа проголосовал 61 депутат из 101. Заявление поддержали парламентарии от правящей коалиции во главе с Демократической партией, а также либералы и либерал-демократы.

В знак протеста зал заседаний покинули депутаты от оппозиционной Партии социалистов. В этой политической организации до избрания на пост президента Молдавии состоял действующий глава государства Игорь Додон.

Н.О.