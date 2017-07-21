Главный инфекционист Баку рассказала, чем можно отравиться

2017-07-21 15:48 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - За январь - июнь этого года в Клинический медицинский центр минздрава Азербайджана поступили 71 человек с пищевыми отравлениями и 395 человек с острыми желудочно-кишечными расстройствами.

Об этом в пятницу сказала на пресс-конференции главный врач-инфекционист Баку, заведующая желудочно-кишечным отделением Клинического медицинского центра Гюльнара Бабаева.

По ее словам, из всего числа обратившихся 430 являются жителями районов, 36 – жителями столицы. Возраст обратившихся - 20-45 лет.

Главный инфекционист сказала, что 13 человек поступили в центр с диагнозом ботулизм.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказала Бабаева, в этом году эти цифры снизились.

По ее словам, в последние три года отравления арбузом встречаются и зимой. «Арбуз не следует хранить долго в холодильнике. Его нельзя хранить в разрезанном виде в холодильнике. Встречаются и просто невероятные отравления. Иногда люди получают пищевое отравление от прокисшего гатыга, заплесневелого лаваша и сыра", - сказала Бабаева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)