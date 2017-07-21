Азербайджанцам приходится работать больше всех, чтобы купить пиво

2017-07-21 15:50 | www.oxu.az | 4

Британцы провели анализ, который предполагает, сколько в среднем должны работать сотрудники в странах Европы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, чтобы заработать на пинту пива (1 английская пинта = 0,568 литра).

Результат вычислялся по размеру средней заработной платы и стоимостью пинты лагера в каждой стране.

По результатам анализа первое место заняло Монако. Там граждане должны работать в среднем 4 минуты, чтобы заработать на пинту пива стоимостью 1.50 фунта стерлингов. Для сравнения, британцам нужно работать, в среднем 31 минуту, чтобы заработать на пинту пива стоимостью 3 фунта стерлингов. В Турции нужно работать 49 минут, чтобы заработать на пинту пива стоимостью 2.15 фунта.

По результатам исследования, азербайджанцы занимают последнюю строчку среди стран Европы, и они должны работать 1 час 22 минуты, чтобы заработать на пинту пива, которая в среднем стоит 1.50 фунта стерлингов.

С.С.

