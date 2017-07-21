Азербайджанский лоукостер открыл продажу билетов на рейсы из Баку в Стамбул и Санкт-Петербург

2017-07-21 15:56 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - На официальном сайте низкобюджетной авиакомпании Buta Airways в продажу поступили авиабилеты на период зимнего расписания (с 29 октября по 29 марта), сообщает в пятницу компания.

В зимнем расписании открыта продажа билетов на рейсы из Баку в Стамбул (аэропорт «Сабиха Гекчен») и Санкт-Петербург, а также из Гянджи в Москву (аэропорт «Внуково»).

С актуальным расписанием можно ознакомиться по ссылке: https://www.butaairways.az/ru/flight-schedule

Отметим, что в период с первого сентября авиакомпания будет выполнять полеты из Баку в Москву (аэропорт «Внуково»), Киев (аэропорт «Жуляны»), Анталию, Казань, Минеральные Воды, Тбилиси и Тегеран.

Минимальный тариф по всем направлениям составляет всего 29 евро (в одну сторону). Будучи лоукостером, такие дополнительные услуги, как провоз багажа, ручной клади, горячее питание на борту, регистрация в аэропорту, а также выбор места в самолете на рейсах Buta Airways будет предлагать в качестве платных опций. Сводная информация по тарифам представлена на странице «Тарифы и услуги».

Авиабилеты, приобретенные по минимальному тарифу, не подлежат возврату и обмену. Подробнее об условии возврата и обмена авиабилетов можно ознакомиться на странице «Возврат и обмен авиабилетов».

На всех рейсах авиакомпании будут бесплатно предоставляться сендвичи и вода, горячее питание можно будет предварительно заказать во время покупки авиабилета. С меню можно ознакомиться на странице «Питание на борту». На борту самолета также можно будет приобрести различные напитки и холодные закуски.

На базе часто поступающих вопросов от пассажиров подготовлена страница «Вопросы и ответы».

Связаться с круглосуточным колцентром авиакомпании можно по телефону +994 (12) 493 14 14 (короткий номер для звонков из Азербайджана *0808), по e-mail callcenter@butaairways.az, либо написав письмо через форму обратной связи на сайте.

Следить за новостями и обновлениями можно на официальных страницах Buta Airways в социальных сетях:

• facebook.com/ButaAirways

• instagram.com/ButaAirways

• twitter.com/ButaAirways

Авиабилеты также доступны в кассах и официальных агентствах. Все оплаты производятся в местной валюте страны отправления по курсу Центрального банка на день оплаты.

Buta Airways – первая низкобюджетная авиакомпания Азербайджана, структурное подразделение в составе ЗАО «Азербайджанские Авиалинии» (AZAL). Основана в декабре 2016 года. Флот авиакомпании состоит из современных самолетов Embraer. Авиакомпания базируется в Баку, в Международном аэропорту Гейдар Алиев.