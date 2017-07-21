В Азербайджане началась регистрация на экзамен по выявлению способностей будущих журналистов

2017-07-21 15:57 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане началась регистрация на экзамен по выявлению способностей абитуриентов, желающих поступить на факультет журналистики, входящей в III группу специальностей.

Абитуриенты должны будут пройти регистрацию с 21 по 24 июля по ссылке http://eservices.dim.gov.az/erizebak/erize/, сообщили Trend в пятницу в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

К экзамену допускаются абитуриенты, набравшие на вступительном экзамене в целом не менее 200 баллов и не менее 10 баллов по четырем из пяти сдаваемых предметов (желающие поступить на основе госзаказа – не менее 300 баллов в целом и не менее 10 баллов по каждому из предметов). Для абитуриентов, поступающих впервые, участие в экзамене будет бесплатным. Другие абитуриенты при прохождении регистрации должны будут добавить требуемую сумму на счет в личном кабинете.

Экзамен по выявлению способностей абитуриентов, желающих поступить на факультет журналистики, пройдет 29 июля. Абитуриенты должны будут написать сочинение (эссе) на предложенные темы (на русском и азербайджанском языке в зависимости от того, на каком языке было получено среднее образование). С требованиями, предъявляемыми к сочинению, можно ознакомиться на сайте ГЭЦ.

(Текст: Талех Агавердиев. Редактор: Ирина Парфёнова)