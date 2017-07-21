Азербайджанская писательница: Хочу убить себя и дочь – ФОТО

2017-07-21 16:00 | www.oxu.az | 3

Известная писательница и поэтесса анонсировала свой суицид.

Как передает Oxu.Az, об этом она оставила соответствующую запись на своей странице в «Facebook».

«У меня в голове творится хаос. Долгое время я нахожусь в шаге от смерти, лишь мысль о дочери останавливает меня. Психологических моментов много. В последние дни меня посещают мысли: «Может быть убить нас обеих? Вот в каком состоянии я нахожусь. Я пишу это потому, что один раз сказала «если вы в шаге от самоубийства, обратитесь за помощью». Я соблюдаю даваемые мной советы. Скажите что-нибудь, помогите словом. Не могу успокоиться…».

Айсель Ализаде – дочь поэтессы Кямали Абыевой. У нее есть дочь от брака с писателем Агшыном Енисеем.

З.Г.

