Клип Linkin Park после суицида Честера Беннингтона взорвал интернет (ВИДЕО)

2017-07-21 16:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Американский рок-коллектив Linkin Park в день смерти солиста Честера Беннингтона выпустил новый клип под названием Talking To Myself. В клипе представлена нарезка из различных выступлений Linkin Park. В концовке видео Беннингтон весьма символично уходит от микрофона в глубь сцены. Клип мгновенно приобрел небывалую популярность среди поклонников группы. На данный момент он набрал около 8 млн. просмотров. Поклонники коллектива пишут в комментариях слова соболезнования.

Напомним, что в ночь с 20 на 21 июля стало известно о суициде фронтмэна группы Честера Беннингтона (повесился). 41-летнего музыканта нашли мертвым в личной резиденции Палос Вердес Эстейтс в Калифорнии. Музыкант находился в своем доме один, так как его семья была за городом. Его тело обнаружили примерно в 9 часов утра по местному времени.

По сообщению некоторых американских СМИ, Беннингтон решил свести счеты с жизнью в день рождения своего друга Криса Корнелла, который также совершил суицид в мае 2017 года. Известно, что Честер в последнее время страдал депрессией, потому неоднократно заявлял своему близкому окружению о намерении совершить самоубийство. У музыканта осталось шестеро детей.



Группа Linkin Park не стала отменять гастроли из-за суицида своего вокалиста Честера Беннингтон. Гастроли начнутся в американском Мансфилде 27 июля и продлятся до осени, завершившись в Японии.

Честер Чарльз Беннингтон (англ. Chester Charles Bennington; 20 марта 1976, Финикс, Аризона, США - 20 июля 2017, Лос-Анджелес,Калифорния, США) - американский рок-музыкант, вокалист групп Linkin Park и Dead by Sunrise. Ранее входил в состав групп Grey Daze и Stone Temple Pilots.

(Автор: Вугар Иманов)