Эльмар Мамедъяров совершит визит в Венгрию

2017-07-21 16:07 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МИД Азербайджана, в рамках визита министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров встретится со своим венгерским коллегой Петером Сиярто. Кроме того, планируются встречи главы МИД Азербайджана с другими официальными лицами Венгрии.

После встречи с П.Сиярто будет проведена совместная пресс-конференция министров иностранных дел Азербайджана и Венгрии.

Напомним, 3-4 ноября 2014 года Петер Сиярто находился с официальным визитом в Азербайджане.