На Москву обрушился ливень с градом – ВИДЕО + ФОТО

2017-07-21 16:12 | www.oxu.az | 4

Сильный ливень с громом и градом обрушился на Москву днем в пятницу. Сначала стал слышен гром и появились молнии. После этого местами выпал крупный град, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

Проливной дождь начался и на аэродроме «Раменское» под Москвой, где проходит Международный авиационно-космический салон «МАКС-2017». Из-за непогоды организаторы были вынуждены прервать программу демонстрационных полетов.

Ранее синоптики сообщили, что жителей столицы ожидает дождь, гроза и усиление ветра 12-17 метров в секунду.

Спасатели предупредили, что при такой погоде возможны затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линии электропередачи, повал деревьев.

Н.О.