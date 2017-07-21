Полуголая девушка попыталась сорвать встречу Порошенко и Лукашенко – ВИДЕО

2017-07-21 16:19 | www.oxu.az | 4

Неизвестная девушка попыталась сорвать церемонию подписания двусторонних документов в Киеве при участии президентов Украины и Белоруссии Петра Порошенко и Александра Лукашенко, охрана вывела ее из зала, следует из прямой трансляции в пятницу телеканала 112.Украина.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в самом начале процедуры подписания двусторонних документов, на которой присутствовали главы двух государств, девушка с оголенной грудью начала кричать «Жыве Беларусь!».

Кроме того, такой лозунг был написан у нее на теле. Охранники сразу схватили ее за руки и силой вывели из зала.

Н.О.