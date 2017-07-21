Военнослужащие Казахстана готовятся к военно-спортивным играм армий СНГ

2017-07-21 16:15 | www.trend.az | 5

На базе учебно-тренировочных центров ЦСКА в городах Алматы и Щучинск, а также в поселке Панфилово проходит подготовка военнослужащих Вооруженных Сил Казахстана к предстоящим II военно-спортивным играм среди стран дружественных армий СНГ, которые пройдут в Кыргызской Республике, передает МИА "Казинформ".

Состязания пройдут в период с 24 июля по 1 августа текущего года в городе Балыкчы. Они включают в себя шесть военно-прикладных видов спорта: армейский рукопашный бой, гиревой спорт, многоборье военно-спортивного комплекса, офицерское троеборье, стрельбу из табельного оружия и командирские старты.

«Отбор в сборную Вооруженных Сил проводился по итогам выступлений военнослужащих на спартакиаде Вооруженных Сил и других чемпионатов, которые проводились Спортивным комитетом. На сегодняшний день, задача, поставленная в ходе учебно-тренировочных сборов перед участниками предстоящих соревнований выполнена на сто процентов», - рассказал председатель Спортивного комитета подполковник Р.Меирманов.

Напомним, что в 2015 году сборная Вооруженных Сил нашей страны заняла второе общекомандное место в I военно-спортивных играх среди стран дружественных армий СНГ в Москве.