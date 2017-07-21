Банк ВТБ (Азербайджан) завершил первое полугодие с прибылью

2017-07-21 16:50 | www.apa.az | 3

По итогам первого полугодия 2017 года прибыль банка ВТБ (Азербайджан) превысила 3 млн. манатов.

Как сообщили АПА-Экономикс в банке, активы ВТБ (Азербайджан) на 30 июня текущего года составили примерно 405 млн. манатов, обязательства – 366 млн. манатов. Почти половина обязательств банка приходится на долю депозитов– 177,5 млн. манатов.

Кредитный портфель банка на конец второго квартала составил 323 млн. манатов, из которых 200 млн. манатов приходится на долю юридических лиц и предпринимателей.

Совокупный капитал ВТБ (Азербайджан) за отчетный период составил 50,9 млн. манат, что полностью отвечает требованиям Центробанка АР относительно капитала коммерческих банков. Адекватность капитала первого и второго порядка составляет 29,71% и 50,38% при требованиях 5% и 10% соответственно.