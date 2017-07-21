На конференции в Баку в знак протеста против закрытия мечети Аль-Акса принято коммюнике

2017-07-21 17:15 | www.apa.az | 4

Комитет по защите прав палестинского народа и ОИС приняли коммюнике в знак протеста против закрытия мечети Аль-Акса.

Как сообщает АПА, в Баку участники международной конференции, посвященной проблеме Иерусалима, осудили закрытие мечети и запрет на совершение пятничных намазов.

«Введение оккупантским Израилем подобных ограничений нарушает исторический статус-кво и международное право. Эта оккупация направлена против тех, кто хочет посетить святые земли в Кудсе. Это также является посягательством на права палестинского народа», - говорится в коммюнике.

В документе отмечается, что провокации против верующих в Палестине, атаки и правонарушения усложняют напряженность и религиозную обстановку. Это следует немедленно прекратить. Участники конференции призвали международную общественность повлиять на Израиль, чтобы с уважением относился к исторически сложившемуся статус-кво. Также участники потребовали убрать металлодетекторы.

В коммюнике содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам принять шаги, которые уменьшат напряженность.

Участники конференции считают, что если Израиль положит конец оккупации палестинских земель, то это приведет к долгосрочному миру.