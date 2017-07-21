В Баку устроили засаду адвокату, ехавшему на автомобиле Hummer

2017-07-21 16:44 | www.oxu.az | 4

Злоумышленники долго пытались взломать двери внедорожника, но адвокату удалось оторваться от них и заявить о случившемся в полицию, сыщики сработали оперативно.

Вымогательство путем угроз зафиксировано на территории Бинагадинского района.

Как передает Oxu.Az, об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

По предварительным данным, преступление было совершено 19 июля в 17:30 возле Международного автовокзала. Двое мужчин, стоя возле автомобиля марки Ford Foсus с государственными номерами 10 XJ 218 с открытым грузовым отсеком, остановили автомобиль марки Hummer, попросив водителя помочь им. Однако, как только владелец дорогой иномарки остановил машину, мужчины попытались взломать двери автомобиля. Они пригрозили физической расправой и потребовали денег. Потерпевший смог оторваться от бандитов.

Между тем, владельцем Hummer оказался известный адвокат Алирза Габилов. Юрист рассказал о деталях преступления.

Злоумышленники остановили свою машину на Т-образном перекрестке в правой части дороги, в том месте, где нет камеры наблюдения. В это время адвокат возвращался из Апелляционного суда Сумгайыта и по дороге в районе водохранилища «Джейранбатан» стал свидетелем тяжелого дорожно-транспортного происшествия (ДТП).

«От автовокзала в направлении торгового центра «Седерек», как вы знаете, проложена новая дорога, которая разветвляется. Там они и устроили засаду. Сначала, отмечу, что когда я возвращался, то увидел, как Lexus столкнулся с грузовой машиной и из-за этого на дороге в направлении 20 января возникла большая пробка. Возле автовокзала я решил поехать в объезд и воспользоваться новой дорогой, которая была относительно свободной. Как только я завернул за холм, то в 20 метрах перед собой увидел машину на обочине дороги. Багажный отсек машины был открыт, как и все боковые двери. Позднее я понял, что это было сделано с той целью, чтобы скрыть марку автомобиля и госномера», - рассказал адвокат.

По словам Габилова, за рулем сидел водитель, а рядом с ним возле машины стоял бородатый мужчина. Как только они завидели Hummer, бородач перекрыл дорогу. Габилов двигался с небольшой скоростью и, увидев на пути человека, нажал на тормоз, но двигатель не отключил. Адвокат опустил немного стекло и рукой дал понять мужчине, что готов выслушать его. Однако бородач подошел к машине не с левой стороны, а с правой. Он дернул ручку двери попытался открыть ее.

«Меня это насторожило. Я немного отпустил стекло правой двери так, чтобы он не смог просунуть руку. «Ты должен дать нам деньги», - сказал он. Я спросил: «За что?». «Ты не знаешь, за что? Теперь узнаешь!», - грубо ответил бородач. Тогда я попросил его закрыть багажник своей машины и обещал, что в этом случае я дам ему денег», - рассказал Габилов.

Предложение адвоката возмутило злоумышленника: «О чем ты говоришь?! Почему я должен закрывать багажник?». В это время водитель крикнул: «Что, не хочет давать?!». С этими словами водитель резко подскочил к Hummer и оба они что есть силы принялись дергать и ломать двери автомобиля.

«Если бы это был другой автомобиль, то они точно поломали бы двери. Я тихо стал отъезжать. Но не мог двигаться со скоростью, потому что бородач поставил ногу на подножку, если бы с ним что-то случилось, мне бы пришлось отвечать за это. Кроме того, я ехал медленно, чтобы посмотреть номера их машины спереди. Метров тридцать бандиты пытались открыть двери, били по машине ногами. Но я все же вырвался. Отъехав на небольшое расстояние, я остановился и хотел рассмотреть номера машины. Но злоумышленники побежали в мою сторону и тогда я нажал на газ», - рассказал Габилов.

Сразу после случившегося адвокат отправился в полицию. Он описал машину, преступников, напавших на него. 20 июля сотрудники Управления полиции и 40-го отделения полиции Бинагадинского района в результате оперативных мероприятий задержали одного участника преступления. Им оказался уроженец Сальянского района, проживающий в Баку на съемной квартире, отец пятерых детей Самид Бабаев, 1968 года рождения — это тот, кто находился за рулем автомобиля Ford. Над поимкой второго соучастника сыщики продолжают работать.

По предварительным данным, автомобиль, на котором в тот день передвигались злоумышленники, не принадлежал Бабаеву. Предполагается, что он был угнан. Адвокат подозревает, что злоумышленникам от него нужны были вовсе не деньги. Они хотели отнять у него автомобиль.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 182 (вымогательство путем угроз) Уголовного кодекса АР. Следственные мероприятия продолжаются.

С.С.

