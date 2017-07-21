Беларусь и Аргентина намерены развивать сотрудничество в торгово-экономической сфере

2017-07-21 16:20 | www.trend.az | 6

Беларусь и Аргентина намерены развивать сотрудничество в политической и торгово-экономической сферах. Об этом шла речь в пятницу в Москве на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России Игоря Петришенко и Чрезвычайного и Полномочного Посла Аргентины в РФ Рикардо Эрнесто Лагорио, сообщили Белта в пресс-службе белорусского диппредставительства.

"Стороны обсудили вопросы развития белорусско-аргентинского сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, пути активизации межмидовского диалога и межпарламентского взаимодействия, расширения договорно-правовой базы двусторонних отношений", - отметили в пресс-службе.

Дипломатические отношения между Беларусью и Аргентиной установлены 6 ноября 1992 года. По итогам 2016 года объем двустороннего товарооборота составил $71 млн.