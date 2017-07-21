Посол: «Нерешенная проблема Кудса показывает наличие двойных стандартов в международной политике»

2017-07-21 17:33 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил посол по особым поручениям Шахин Абдуллаев. Посол сказал, что некоторые резолюции ООН выполняются незамедлительно, некоторые же – остаются на бумаге годами.

«Азербайджан находится в этой ситуации. В 1993 году Совет безопасности принял резолюции о прекращении оккупации Нагорного Карабаха. Однако до сегодняшнего дня эти резолюции не выполняются. Причиной этого является отсутствие механизма выполнения резолюций. Другая причина – пассивное отношение некоторых стран к актуальным вопросам, отказ от оказания давления на оккупанта. Двойные стандарты на лицо», - сказал он.

Ш.Абдуллаев выразил надежду на то, что проведенная в Баку конференция будет способствовать решению проблемы в Кудсе, который считается священным городом арабо-мусульманского мира.