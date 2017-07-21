Evimiz – путешествие в другой мир!

2017-07-21 16:50 | www.oxu.az | 4

Находясь за границей мы с удовольствием посещаем сети магазинов «Все для дома», где нас удивляет большой ассортимент товаров, доступность цен, качество продукции, дизайн и все остальное. Несомненно, хочется скупить все сразу, и не забыть бы пару комплектов постельного белья и полотенец, а еще, вон ту скатёрку в подарок, ну и что-нибудь и для детей. Но недолго длится этот порыв, так как сразу вспоминаем про лимит на багаж, про то, что все желаемое все равно не увести. И с парой наспех выбранных подарочных наборов бредем к кассе с мыслью: вот бы и нам такой магазин.

Свершилось! В нашей столице открылся впечатляющий по масштабам и ассортименту магазин типа -Все для дома - Evimiz. Как говорится в известной рекламе: «От рояля до булавки, вся планета на прилавке».

Уже при подъезде к гипермаркету магазину слоган и реклама обещает вам путешествие в другой мир. Ну что ж, вперед. При входе, первое, что бросается в глаза - оборудованная детская комната, где при желании, можно оставить детей. Берем смело тележку (если вы, конечно, заранее составили список возможных покупок) и отправляемся путешествовать по отделам.

Нужна мебель, пожалуйста! На любой вкус и бюджет можно подобрать здесь что-то оригинальное и практичное.

Отдел посуды и кухонной утвари удивит разнообразием и ассортиментом - все необходимое для повседневного использования, и для достойного приема гостей, которых порой трудно удивить. Не стесняясь просим помочь в выборе. Персонал дружелюбный и с удовольствием пояснит, можно ли в этой силиконовой формочке запекать, или она подходит только для хранения льда.

Двигаемся дальше. Постельное белье, полотенца на любой вкус и размер, декоративные и напольные ковры, пледы и подушки, ортопедические матрасы. По-моему, нужно просить еще одну тележку, а ведь мы только на полпути до выхода.

«А у нас и бытовая техника в полном ассортименте», - любезно подсказывает консультант.

Продолжая путь невозможно не задержаться в отделе люстр и освещения. Классика непринужденно сочетается со смелыми дизайнерскими решениями. Особо отметим отдел декора и аккуратного дома. Уж здесь самая придирчивая и искушенная хозяйка обязательно найдет что -то по душе. Это могут быть оригинальные панно-часы, или дачная лампа со сменными арома-свечами. Такое и на день рождения можно подарить.

В продаже, модные нынче декоративные вазочки: от самой маленькой, которую можно поставить на рабочем столе, до массивной и внушительной, которая украсит холл новой квартиры.

Вот мы с вами и движемся к кассовой зоне, где нам предложат продукцию по специальной цене.

Надеемся, что у вас уже сложились приятные и позитивные впечатления. Посетите магазин Evimiz. Побывав здесь однажды, вам непременно захочется возвращаться сюда вновь и вновь.