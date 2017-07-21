В Техасе разрешили пороть учеников тростью

2017-07-21 17:00 | www.oxu.az | 4

В американском штате Техас одобрили удары плоской палкой как меру наказания непослушных школьников.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Fox News.

Телесные наказания, классифицированные как «намеренное причинение физической в качестве меры дисциплины», законны в Техасе, отмечает телеканал.

Решение о применении такого назания будет принимать начальник кампуса или руководитель учебного заведения.

При этом родители учащихся имеют право разрешать или запрещать применение такого вида наказаний в конкретных школах в отношении их детей.

«Если родителю это не по душе, то даже речи быть не может о применении палки», - сказала глава образовательного управления Техаса Мэри Спрингс.

В США в 19 штатах разрешено применять физическое наказание к учащимся. Телесные наказания применяется в штатах на юге страны, в таких как Алабама, Арканзас, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Оклахома и Теннеси.

Н.О.